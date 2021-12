Gigi D’Agostino è affetto da “un grave male”.

Il doloroso annuncio arriva dalla sua pagina Instagram: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace”.

"La sofferenza mi consuma – continua il dj e producer, re della musica dance anni Novanta e non solo -. Mi ha reso molto debole".

"Ma continuo a lottare, spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza. Mi scaldano il cuore", conclude.

Gigi Dag, al secolo Luigino Celestino Di Agostino, nato a Torino 54 anni fa ma di origini salernitane, ha firmato dei veri cult che hanno scritto la storia della musica dance come "L'amour toujors", "Bla Bla Bla", "The Riddle" e "In my mind".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata