Ladri nella casa dei genitori di Tiziano Ferro a Roma. I malviventi hanno raggiunto l’abitazione in cui vivono Sergio e Juliana, padre e madre del cantante, e hanno portato via due Bmw. Sulle due auto erano stati installati gli allarmi satellitari che hanno consentito alla polizia di rintracciare entrambi i mezzi. Uno dei due è stato abbandonato e recuperato, come una Porsche – risultata rubata a inizio luglio a Roma – probabilmente usata per raggiungere casa Ferro.

La Questura sta svolgendo accertamenti per risalire ai responsabili anche attraverso i rilievi della Scientifica e le immagini della videosorveglianza.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata