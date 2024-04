«Lungi da me giudicare le persone, le storie, ma si giudica un principio. Stiamo scambiando un delitto per un diritto, si ha paura di dire, e anche la politica ha paura a dirlo, che l’aborto è un omicidio. E c’è poco da sorridere. Non l’ho detto io, lo ha detto Madre Teresa di Calcutta, facendo tremare i potenti della Terra, quando le è stato conferito il Nobel per la Pace».

Bufera sulla vicedirettrice sarda del Tg1 Incoronata Boccia che ieri, durante la trasmissione “Che sarà” su Rai3, ha detto che l’aborto non è un diritto ma un delitto.

Parole giudicate «inaccettabili» dal Pd. «Incoronata Boccia - attacca su X la senatrice del Pd Cecilia D'Elia - vicedirettrice del principale tg pubblico attacca in modo violento una legge dello Stato, e la scelta delle donne. Questa è la Rai di Meloni. Questo non è servizio pubblico».

«Che cosa spinga una donna a definire delitto un diritto che in Francia è in Costituzione, resta un mistero. Di cui lei, la giornalista Incoronata Boccia risponderà alla sua coscienza, ma di cui devono rispondere anche i vertici Rai. Può ancora ricoprire il ruolo di vice direttrice del principale tg del Paese chi offende le donne e le leggi? C'è un problema nella più grande azienda culturale italiana che va dalla censura all'offesa delle leggi dello Stato. Vergognoso e inaccettabile», rincara Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.

Per M5s parla la vicepresidente del gruppo al Senato Alessandra Maiorino: «Tutti sono liberi di esprimere il proprio pensiero, ma è sconcertante sentire la vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia definire l'aborto "un delitto" e "un omicidio" come ha fatto ieri in una trasmissione televisiva del servizio pubblico. Se vuole fare propaganda contro la libertà e l'autodeterminazione delle donne lo faccia senza oltraggiare quante legittimamente scelgono di interrompere la gravidanza seguendo una legge dello Stato e senza attaccare i medici che garantiscono quel diritto».

Nata ad Abbasanta, Incoronata Boccia ha 42 anni ed è sposata con Ignazio Artizzu, ex consigliere comunale di Cagliari e regionale della Sardegna nelle file di Forza Italia, oggi caporedattore del Tgr Rai Sardegna.

In tv ha iniziato sostituendo Enrico Mentana al Tg5, poi è stata invita a “La vita in diretta”, ha lavorato al Tg Rai regionale sardo e a “Uno Mattina”, prima di diventare vicedirettrice del Tg1.

