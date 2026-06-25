«Grandissima felicità e orgoglio per questo Nastro d’Argento a La vita va così». Inizia così il post con cui il regista Riccardo Milani annuncia la premiazione del film come migliore commedia ai Nastri d’Argento 2026.

Secondo la giuria dei giornalisti cinematografici «“La vita va” così nasce da un fatto di cronaca reale e diventa specchio della società italiana: leggero nella forma, profondo nella sostanza. I giornalisti cinematografici premiano una commedia che non si accontenta di intrattenere, ma sceglie di interrogare, emozionare e sorprendere».

Milani ringrazia produttori, distributori, attori, attrici e troupe ma anche «tutte le comunità coinvolte nella lavorazione, grazie alla comunità di Teulada che ha vissuto duramente la vicenda a cui il film si ispira. Grazie alla famiglia di Ovidio Marras e a tutti quelli che ci hanno permesso di girare nei luoghi dove tutto si è svolto. Grazie ai sardi e alla Sardegna, popolo e terra da cui c’è tanto da imparare. Grazie alla persona a cui questo film è dedicato e da cui tutto è partito. Gigi Riva».

(Unioneonline/A.D)

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