Una narrazione che mescola musica dal vivo e recitazione. "Dixie! Un racconto jazz" di e con Michele Vargiu proietta lo spettatore in un viaggio temporale alla scoperta di uno dei generi musicali più iconici di sempre, portandolo a superare la distanza “oceanica” fra la Sicilia e New Orleans, con tappe nei club di New York e poi su, sino alle stelle. L'appuntamento è per martedì al teatro Astra di Sassari con inizio alle 20.45.

L'attore e scrittore Michele Vargiu, che interpreta il giovane Nick, sarà accompagnato da un quartetto jazz: Luca Chessa al sassofono, Andrea Budroni al pianoforte, Lorenzo Agus al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria. Ensemble che suonerà dal vivo sino all’ultima nota per raccontare al meglio intuizione, idea e progetto.

L'appuntamento proposto da Associazione ArtsTribu e Farò Teatro è nel cartellone della VI edizione di Tribù Teatrali,rassegna di teatro contemporaneo.

