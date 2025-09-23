All’Archivio Mario Cervo musica e parole nello spettacolo “La storia siamo noi”, con Flavio Soriga e Gianluca Pischedda. Prodotto da Insulae Lab, centro di produzione musicale nato da un’idea di Paolo Fresu, il progetto vede in scena l’estro dello scrittore e la sperimentazione del violoncellista, di recente in città, insignito del Premio discografico Cervo. Dai principali festival letterari sardi ai prossimi appuntamenti in tour nella Penisola, fino al festival di letteratura italiana di Barcellona in programma ad Ottobre, lo spettacolo approda domani, con inizio alle 19, nel luogo simbolo della memoria musicale isolana.

Un viaggio che, grazie al romanziere Flavio Soriga, accompagnato dal musicista Gianluca Pischedda, ci porterà tra le pieghe delle storie e dei personaggi della storia sarda. «La Sardegna non è mai stata fuori dal tempo, il suo popolo è sempre stato dentro la Storia, e le sue scrittrici e i suoi scrittori hanno più volte provato a raccontarla, la Storia vista con gli occhi di chi viveva nell'isola" è l'idea alla base del progetto».

In questa lezione spettacolo si racconta di avventurieri e re, di gente che ha lottato per la libertà, di popolani che hanno imbracciato le armi per difendersi da un'invasione. E lo si fa citando i testimoni del tempo, i racconti letterari, le leggende e le ballate. “La storia siamo noi" è un racconto non chiuso, un tentativo di avvicinamento alla storia sarda, senza la pretesa di essere esaustivi, con la speranza di far nascere curiosità per quel che è successo”.

