La stilista di Porto Torres Antonella Fini alla conquista del cinema. Suoi i costumi del cortometraggio "The element", la pellicola di Giuseppe Ardita (scenografia dell'olbiese Massimo Littera), che parteciperà ai prestigiosi Festival di Cannes, Venezia e Roma.

Attrice protagonista è Francesca Amodio, resa celebre dal film di Paolo Sorrentino "La grande bellezza", vincitore negli anni scorsi di un Oscar. Produttrice del cortometraggio Ermelinda Maturo, che ha inoltre recentemente prodotto un film con Alessandro Haber e Franco Nero in corsa per la vittoria del premio David di Donatello. The Element farà discutere molto e tratta del male oscuro della depressione, che colpisce Anna (Francesca Amodio).

"Per me è la prima esperienza da costumista in un film, tra l'altro importante - commenta Antonella Fini - Quando mi hanno chiamata ero molto emozionata. Poi mi sono messa con entusiasmo al lavoro. Ho creato abiti colorati, altri a tinte meno forti. In linea col copione. Mi auguro che il film abbia successo, ma vedere il mio nome - conclude - proiettato nei titoli di coda in festival di grande richiamo internazionale è già un traguardo e un onore".

