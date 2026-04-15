C'è anche la sarda Manuella tra i 16 finalisti dell'edizione numero 37 di Musicultura, il prestigioso concorso dedicato alla canzone popolare e d’autore con focus sulle proposte originali specialmente di artisti giovani. Fra i tanti esempi di artisti che nel corso degli anni hanno trovato in Musicultura comprensione e un trampolino di lancio figurano Gianmaria Testa, Lucio Corsi, Simone Cristicchi, Margherita Vicario, Mannarino, La Rappresentante di Lista, Santi Francesi, Patrizia Laquidara, Pacifico, Santamarea, Anna Castiglia.

I finalisti di Musicultura 2026 saranno presentati in anteprima nazionale a Recanati il 23 e 24 aprile al Teatro Persiani, alle ore 21. Le due serate, che avranno come ospite Raphael Gualazzi, andranno in onda su Rai Radio1, radio ufficiale di Musicultura, con diffusione in video-streaming su Ranews.it e sui social di Musicultura.

La sassarese Manuella, nome d'arte di manuela Manca, è in finale col brano "Undi è l'amori?" entrerà a far parte della compilation della XXXVII edizione di Musicultura e saranno prese in consegna e programmate nel palinsesto di Rai Radio1. Otto saranno infine i vincitori del Concorso, designati dal Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura. Saranno protagonisti delle serate finali del Festival, in programma il 19 e 20 giugno 2026 allo Sferisterio di Macerata. Lì sarà il pubblico a votare per eleggere il Vincitore assoluto, al quale andranno i 20.000 euro del Premio Banca Macerata. Saranno inoltre assegnati la Targa della Critica Piero Cesanelli (3.000 euro), il Premio “Grotte di Frasassi” (2.000 euro) il Premio per il miglior testo (2.000 euro), in collaborazione con le Università di Macerata e Camerino.

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