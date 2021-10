L’Eurovision Song Contest in versione italiana si avvicina (maggio 2022) ma ancora non si sa né dove si terrà né da chi sarà condotto. Almeno non ufficialmente.

Emerge sempre più spesso infatti il nome di Mika, artista di fama internazionale che con il nostro Paese ha un legame particolare.

L’ultimo a tirare per la giacchetta il giudice di X Factor è stato Gabriele Corsi del Trio Medusa, che con Cristiano Malgioglio ha seguito l’ultima edizione vinta dai Maneskin. “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision: ecco l’abbiamo detto”, ha detto durante una trasmissione su Radio Deejay.

Per parte sua il cantante anglo-libanese ha smentito la notizia tramite il suo staff, almeno quando se ne parlava agli inizi di agosto. Stavolta però tutto tace.

Un altro nome che spunta di frequente è quello di Alessandro Cattelan, reduce dal programma “Da Grande” di Rai1. In conferenza stampa aveva detto che avrebbe presentato volentieri "il più grande evento mondiale dopo il Super Bowl". "Cattelan conduttore del Festival di Sanremo 2022? – le parole di Stefano Coletta, direttore di Rai1 -. Lo vedo più adatto all'Eurovision o per il primo late show della rete ammiraglia".

La location invece è in ballo tra Bologna, Milano, Pesaro, Rimini e Torino.

