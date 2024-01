Torna anche questo mese l'appuntamento con Mani di Sardegna, il format firmato da Unionesarda.it che racconta la storia, il lavoro e le vite degli artigiani e delle artigiane della nostra Isola.

Ospite di Veronica Fadda, per questa puntata 8, è Manuela Scattolini, ceramista cagliaritana e creativa che grazie alla sua Kernos Ceramiche ha trovato non solo «la mia dimensione» ma anche «una nuova vita». I primi passi sono stati mossi quasi per caso, quando la madre ha deciso di provare - per hobby - a modellare la ceramica in un piccolo laboratorio casalingo. L'attività pian piano è diventata un lavoro e Manuela, dopo aver chiuso la parentesi scolastica, ha imboccato (all’inizio sena troppa convinzione) il sentiero già tracciato dalla madre, vestendo prima i panni dell'apprendista e poi dell'artigiana vera e propria.

Dopo un primo periodo di assestamento, è sbocciato l’amore. E quel mestiere che prima sembrava un’occasione da cogliere senza troppo entusiasmo è diventata la sua ragione di vita. Oggi Kernos Ceramiche vende in tutto il mondo. Molte strizzano l'occhio alla tradizione, con i disegni delle amate pavoncelle sarde. Altre invece sono frutto delle richieste dei clienti, che sempre più desiderano manufatti originali e personalizzati. Trasportati dal racconto di Manuela scopriremo il mondo della ceramica, dalla materia prima al prodotto finito e riposto nello scaffale del punto vendita.

Ad accompagnare la chiacchierata, l'entusiasmo e la spontaneità dell’ospite che - a più riprese - ha condiviso il legame che la tiene stretta al suo lavoro. E sulla possibilità che l'industria e la produzione in serie soppianti la ben più impegnativa creazione a mano non ha dubbi: «Ogni anno abbiamo tante richieste, quasi non riusciamo a soddisfarle. Ci sarà sempre spazio per le cose di qualità e fatte con criterio. La mia ceramica vuole crescere ancora».

