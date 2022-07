A 20 giorni dal via, “La valigia dell’attore” non smette di riservare sorprese: in occasione della 19ª edizione della manifestazione cinematografica, in programma dal 26 al 30 luglio sull’isola di La Maddalena, verrà infatti proiettato un documento esclusivo.

Un inedito per l’Italia realizzato durante le riprese di “Cristo si è fermato a Eboli” (1979), il celebre film diretto da Francesco Rosi e interpretato da Gian Maria Volonté, il grande attore a cui la kermesse è intitolata. Il documentario, intitolato “Rosi about Eboli”, è stato girato in Lucania nel backstage del film dai registi svedesi Björn Blixt e Peter Englesson, e contiene anche un’intervista inedita a Volonté.

Oltre a celebrare l'attore, la proiezione omaggia anche Rosi, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita, mentre in due momenti, il 26 luglio alle ore 21.15 alla Fortezza I Colmi e il 28 luglio alle 11 agli ex Magazzini Ilva di Cala Gavetta, l’opera verrà illustrata da Björn Blixt e dalla ricercatrice Giulia Longo, mediatrice culturale tra Italia e Danimarca.

Insieme a loro ci saranno Giovanna Gravina Volonté, direttrice de “La valigia dell’attore”, e Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino che in autunno proporrà una proiezione speciale del documentario all’interno dell’omaggio a Rosi per i 100 anni dalla nascita.

