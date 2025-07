Gli Afterhours sbarcano in Sardegna, nell’ambito del tour nazionale organizzato per celebrare i 20 anni dalla pubblicazione di “Ballate per Piccole Iene”, ottavo album della band registrato in studio.

Nell’Isola è prevista un’unica data, il 1 agosto a Cagliari (ore 21.30) all’Arena Fiera.

Sul palco la storica formazione capitanata da Manuel Agnelli con Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria) regalerà al pubblico tutta la bellezza di un’opera discografica che continua a parlare al presente.

Uscito per la prima volta nel 2005, “Ballate per Piccole Iene” è uno degli album più rappresentativi della musica rock italiana. A vent’anni dalla sua pubblicazione, il 6 giugno, l’iconico disco degli Afterhours torna in una ristampa speciale, pubblicata da USM / Universal Music Italia.

La data cagliaritana è organizzata dalla Cooperativa VOX DAY, sotto la direzione artistica di Davide Catinari, e rientra nelle iniziative di “Cagliari dal vivo 2025”, progetto realizzato con il contributo del Comune di Cagliari e con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali.

(Unioneonline)

