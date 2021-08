Sfila a Porto Rotondo la moda di The look of the year style, il Fashion Show nazionale dedicato ai brand, designer, stilisti, artigiani e giovani talenti realizzato in collaborazione con il Comune di Olbia ed il Consorzio di Porto Rotondo con la presentazione di Luisa Cardinale.

La serata ha unito la moda con la danza, la fotografia, la musica ed il cinema. In passerella, davanti ad un pubblico di appassionati e turisti, si sono susseguite le creazioni di Exkite, Hilabela, Frederik il Cashmere e Francesca Fossati. Sul palcoscenico si sono esibiti gli ospiti artistici Diletta Antonili, ballerina professionista, e Salvatore Saba, cantante.

La giuria tecnica selezionata ha decretato, insieme alla giuria tecnica online, i candidati che potranno accedere alla finale mondiale di Sanremo del 26 settembre 2021 della categoria donna e categoria uomo.

I vincitori sono per la categoria donne Maria Urban, 19enne di Cagliari, tra gli uomini Sebastiano Sanna, 20enne di Olbia. Due ragazzi che “rispettano in maniera appropriata i canoni di bellezza della moda attuale e contemporanea che ricerca volti particolari, con dettagli originali e non usuali”.

La Nacrè Model Management di Olbia li accompagnerà a Sanremo per seguire il loro percorso nell' ultimo step per concorrere al titolo di "The Look Of The Year World Final Event". Il format coinvolge ogni anno oltre 50 Paesi, avvalendosi di sedi distribuite in diverse parti del mondo.

I casting sono stati realizzati con la candidatura di circa 250.000 ragazzi di età compresa tra 14 e 22 anni, fino a raggiungere la scelta di 50 finalisti che partecipano alla World Final Event.

