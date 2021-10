“La cucina greca è migliore di quella italiana”.

Ad affermarlo è lo chef britannico Gordon Ramsay, volto tv di “Cucine da incubo”, durante il programma televisivo “Gordon, Gino and Fred go Greek”, format che lo vede impegnato in un road trip culinario insieme al cuoco italiano di stanza a Londra Gino D’Acampo e al maître d’hôtel francese Fred Sirieix. In questa stagione sono in viaggio appunto per la Grecia.

Una dichiarazione che sta facendo discutere, con molti esperti di cucina – italiani e non solo – che non si sono detti affatto d’accordo.

Il cuoco scozzese, dopo aver assaggiato le bollicine che aveva nel calice, ha dichiarato: “Non hanno niente da invidiare a quelle francesi. I greci possono ritenersi all’altezza dei cugini d’Oltralpe o degli italiani. La cucina greca, anzi, è migliore di quella italiana”.

L’affermazione ha lasciato sbigottito D’Acampo, che ha incitato Fred Sirieix: “Digli qualcosa!”.

Il maître francese si è però non ha contraddetto Ramsay: “In Grecia moltissime persone vivono fino a 90 anni grazie al cibo e al clima”. “Succede anche in Italia”, la risposta di D’Acampo.

Ramsay non è nuovo a queste polemiche culinarie: aveva fatto molto discutere infatti la sua ricetta della pasta alla carbonara “arancione”, con il bacon al posto del guanciale.

