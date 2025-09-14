Una danza poetica che celebra il corpo e l’anima queer in una lunga e soleggiata giornata estiva. La compagnia inglese Mobius Dance presenta martedì al Teatro Civico di Sassari 8inizio alle 21) lo spettacolo “The long summer day” per il festival della danza d’autore “Corpi in movimento”

Diretto da Gianluca Vincentini e Fabiano Culora, lo spettacolo è un percorso sensoriale che in cinquanta minuti evoca la dolcezza e l'intensità di una lunga giornata estiva, dall'alba alla notte cosmica. Un viaggio in cui i performer Naomi Chockler, William James, Michelle Scappa e Allegra Vistalli invitano a riscoprire la gioia di abitare se stessi senza giustificazioni né corazze, per dare solennità alla bellezza dell'esistere e del trasformarsi, esplorando modi per esprimere "ciò che fa stare bene".

«In un mondo che troppo spesso racconta i corpi LGBTQIA+ solo attraverso storie di traumi, “The Long Summer day” è un atto di libertà, di cura e rivendicazione, che offre al pubblico un santuario sicuro dove non c'è bisogno di armature, ma solo il diritto di riposare e giocare», spiegano gli ideatori.

"The long summer day" è stato finanziato con un Project Grant dell'Arts Council England. Il festival “Corpi in movimento” è organizzato da Danzeventi

© Riproduzione riservata