"Il gatto mammone" diventa "El Rey Gaton" sul palco del Teatro TNT di Siviglia che sabato alle 21 ospiterà la commedia per ragazzi che La botte e il cilindro porta in scena in coproduzione con il collettivo spagnolo Danza Mobile.

Si tratta della versione spagnola di un grande classico della compagnia sassarese scritto da Francesco Enna. Il cast è composto da Stefano Chessa, Alice Friggia, Margherita Lavosi, Punam Marañón, Consuelo Pitallis. La regia è curata da Pier Paolo Conconi.

Il mese di ottobre ha visto impegnata la compagnia sassarese nelle prove di traduzione e inserimento nel cast dell’attrice di Danza Mobile Punam Marañón.

La collaborazione con il collettivo sivigliano è iniziata lo scorso anno. Nei prossimi giorni Danza Mobile ospiterà a Siviglia la compagnia sassarese nella propria sede operativa oltre che per presentare “Il gatto mammone” anche per condurre un laboratorio di animazione teatrale dedicato all’utilizzo delle maschere nel teatro per ragazzi.

Nei giorni scorsi il Teatro Astra di Sassari aveva inoltre ospitato un laboratorio di espressione corporea e inclusività condotto dalle danzatrici di Danza Mobile Paqui Duque Romero e Sara Gomez Barker. Il progetto ha riscosso un notevole interesse coinvolgendo un gruppo di 18 partecipanti, con l’obiettivo di far conoscere diverse risorse e strumenti creativi per la composizione e di generare uno spazio di sperimentazione creativa che sia libera e confortevole per lo sviluppo del potenziale artistico.

© Riproduzione riservata