Teatro strapieno e pubblico entusiasta per la prima nazionale del tour di Pino e Gli Anticorpi.

Ieri notte all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari, dopo una lunga assenza dai palchi del Capoluogo, il celeberrimo duo isolano, tra le personalità più amate dal pubblico del cabaret e autentici campioni d’incasso con i sold out in tutta Italia, ha portato in scena lo spettacolo “Zeitgeist”, una girandola di numeri comici e personaggi che si avvicendano sul palco senza soluzione di continuità a rappresentare i vari modi di far ridere.

Dal cabaret al Clown passando per brevi monologhi, è stata una serata di quasi due ore di comicità travolgente che ha ripercorso la brillante carriera dei due straordinari attori impregnati a 360 gradi nel rapporto col pubblico: 30 anni tra teatri, tv, libri e grande schermo, riassunti in un omaggio all’avanspettacolo e al “comico-spalla”, il meglio del duo sassarese, al secolo Michele e Stefano Manca, i cui personaggi più famosi sono stati accompagnati da Giovanni Arru, chitarrista virtuoso anche lui ironico nei suoi stacchetti musicali tra uno sketches e l’altro.

Michele e Stefano Manca insistono da sei lustri a portare i loro scombinati personaggi in giro nei teatri italiani, ma anche all’estero tra Francia, Spagna, Svizzera e Germania, passando per piazze, club e programmi televisivi.

Dopo la data di Cagliari, organizzata da Andrea Vadilonga e RG Music di Gianni e Renato Piccinnu, il tour nazionale che li vedrà protagonisti in varie formule, tra cui il Musical “Pinocchio” dove vestiranno i panni esilaranti del Gatto e la Volpe, proseguirà in tante città della Penisola tra cui Roma, Torino, Genova e Milano.

L.P.

