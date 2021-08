Attesa quasi terminata per i fan della Casa di Carta, la serie spagnola Netflix dal successo mondiale.

A un anno e mezzo dalla fine della quarta stagione, le imprese della banda della rapina alla Fábrica Nacional De Moneda y Timbre di Madrid stanno per concludersi. Dal 3 settembre sulla piattaforma streaming sarà resa disponibile la prima parte della quinta e ultima stagione, mentre la seconda sarà rilasciata da dicembre.

Di certo sappiamo che faranno il loro ingresso tre nuovi personaggi.

Il primo è il figlio di Berlino: in uno dei primi episodi, Berlino (Pedro Alonso) aveva raccontato a Rio (Miguel Herrán) di avere un figlio, e cosa per lui significasse: "È una testata nucleare che distrugge ogni cosa". Arriva dunque Rafael (Patrick Criado): 31 anni, è ingegnere informatico al Mit.

Il secondo è il grande amore di Tokyo: "Mi chiamo Tokyo. Ma quando è iniziata questa storia non mi chiamavo così. Questa ero io… e questo, l'amore della mia vita. L'ultima volta che l'ho visto era in una pozza di sangue con gli occhi aperti", aveva raccontato così in uno dei primi episodi. Torna in scena René (Miguel Ángel Silvestre), colui con il quale Silene Oliveira (Ursula Corbero) aveva iniziato la sua “carriera” di rapinatrice.

Infine Sagasta, Comandante delle Forze Speciali dell'Esercito Spagnolo, personaggio inquietante e intrigante.

"La banda sarà spinta in situazioni irreversibili, in una guerra selvaggia – ha spiegato Alex Pina, creatore della serie -. È la parte più epica di tutte le parti che abbiamo girato. Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come mettere il Professore alle corde. Come entrare in situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato è la quinta stagione. La guerra raggiunge i suoi livelli più estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante".

