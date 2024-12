Chiude col botto la stagione concertistica 2024 organizzata dall’associazione Amici della Musica di Cagliari: per suggellare il cartellone di quest’anno, sul palco del Teatro Carmen Melis di via Sant’Alenixedda, a Cagliari, saliranno il Quartetto Adorno, Matthias Ziegler e Boris Begelman, per tre appuntamenti di assoluto livello.

La stagione concertistica 2024, realizzata grazie al sostegno del ministero della Cultura, dell’assessorato ai Beni Culturali, Spettacolo e Sport della Regione e della Fondazione di Sardegna, ha permesso agli amanti della musica da camera di assistere a concerti di assoluto livello, con artisti di livello mondiale.

Dopo l’esibizione lo scorso 14 novembre del pianista Francesco Libetta, uno dei più apprezzati talenti del panorama musicale internazionale, il 5 dicembre, alle 19, salirà sul palco del Teatro Carmen Melis il Quartetto Adorno, ensemble di grande prestigio, per una serata dedicata alla musica da camera con un programma che include composizioni di Ravel, Barber e Dvorak. Un’occasione unica per apprezzare la ricchezza e la profondità di tre giganti della musica cameristica, interpretati da uno dei quartetti più affermati della scena musicale internazionale.

Il 12 dicembre, alle 19, sarà la volta del flautista svizzero Matthias Ziegler, noto per la sua straordinaria tecnica e sensibilità interpretativa, che proporrà un programma che mescola sonorità moderne e sperimentazione con composizioni di Kessler e dello stesso Ziegler. Un concerto che promette di esplorare nuove frontiere nel repertorio flautistico. La stagione chiuderà i battenti il 19 dicembre, sempre alle 19, con Boris Begelman, violinista di grande talento che si esibirà in un programma solista dal titolo evocativo “Sei Solo”, con musiche di Biber e Bach. Un viaggio intimo e profondo nell’espressione musicale, in cui il violino diventa strumento di pura emozione.

Mentre la stagione concertistica del 2024 è ormai arrivata alle battute finali, l’associazione Amici della Musica pensa già al triennio 2025-2027. Se gli ultimi tre anni hanno permesso di intraprendere un percorso di ricerca sulla Musica medievale proponendo agli spettatori degli spettacoli con strumenti d’epoca, i prossimi avranno come tema di fondo l’interpretazione, aspetto che caratterizza e differenzia in maniera riconoscibile il concerto di ogni artista. Il primo filone di spettacoli che verrà proposto agli spettatori nel prossimo triennio farà riferimento alle suites e partite per strumento solo di Bach (violino, pianoforte e violoncello), per un totale di 8 spettacoli. Queste composizioni sono caratterizzate dalla presenza di danze che vengono solitamente suonate solo come “musiche” senza considerare i profondi legami che esistono con le originarie forme di danza.

Nel prossimo triennio particolare attenzione verrà data ancora una volta alle tradizioni musicali del territorio, gli Amici della Musica proporranno almeno uno spettacolo all’anno nel quale saliranno sul palco i rappresentanti delle principali forme di musica tradizionale della Sardegna come le launeddas e il canto a tenore.

