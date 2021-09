Kristen Stewart si cimenta con il complesso personaggio di Lady Diana in “Spencer”, presentato alla Mostra del cinema di Venezia per la regia del cileno Pablo Larrain, che già aveva restituito sul grande schermo Jacqueline Kennedy in “Jackie”.

"Diana icona famosa, giovane bellissima ma soprattutto persona capace di stabilire, pure in una situazione così privilegiata, un contatto con le persone, un'empatia immediata, che la faceva scendere in terra, nell'ordinary people", spiega Larrain.

"Un compito non facile ma certo intrigante - racconta Kristen Stewart -: quello di trasmettere sullo schermo magnetismo, mistero, energia, ma anche la grande solitudine. Diana faceva sentire gli altri luce ma questa luce non le veniva restituita. Era di una generosità rara, con un grande fuoco dentro ma completamente sola e disperata e questo era quello che dovevo interpretare”.

Il film si concentra nel weekend in cui Diana decise di riprendersi la vita: era il Natale del 1991, trascorso con la famiglia reale nel castello di Sandrigham nel Norfolk. Tre giorni di disperazione e di tentativi di smarcarsi da una famiglia che non sopportava più.

"Il tocco di Diana è irraggiungibile - aggiunge Stewart - è stato un impegno grande interpretarla ma mi è piaciuta la sua follia, imprevedibilità, l'ansia di essere libera in un contesto che era davvero una gabbia dorata in cui anche togliersi le scarpe e correre era vietato, i suoi vestiti erano come un'armatura. Ecco, spero di aver fatto capire quanto fosse vitale e libera, un'autentica outsider". Nessuna nuova notizia sulla sua storia, ci tiene a dire il regista, quanto piuttosto "gettare un ponte per comprenderla fino in fondo".

"Ho assaggiato giusto un po' di questa vita sotto i riflettori, niente di paragonabile a Diana Spencer - conclude lei, inseguita dai paparazzi dai tempi della saga di “Twilight”, dell'amore poi finito con l’attore Robert Pattinson e delle successive relazioni con varie donne dopo aver dichiarato di essere bisessuale -. Ma al contrario di lei non sono mai stata rappresentativa o simbolica di un intero Paese".

(Unioneonline/D)

