Ultimi giorni di vacanza per Katy Perry, che si prepara a sbarcare in Sardegna per il concerto del Cala di Volpe.

Il 12 agosto la pop star americana sarà protagonista dello show del Gala Night dell’hotel simbolo della Costa Smeralda, dove anche quest’estate spettacolo, eleganza e mondanità si incontreranno in una notte destinata a lasciare il segno.

Scenografie mozzafiato, effetti speciali e un ricco programma di performance artistiche faranno da cornice all’evento più glamour del Mediterraneo, una serata esclusiva che sarà caratterizzata da una raffinata cena di gala e dall’esibizione a seguire di Katy Perry, icona della musica internazionale, pronta a scatenare gli ospiti a bordo piscina con le sue hit e – chissà – qualche “fuori programma”.

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