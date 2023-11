«Rido per non piangere... perché ho fatto un gran casino».

Jovanotti a quattro mesi dall’incidente in bici a Santo Domingo – frattura alla clavicola e frattura in tre punti del femore – fa il punto sui social.

«Non cammino ancora senza stampelle, ma conto di cominciare per dicembre — ha detto —. Appoggio il piede, ma i muscoli fanno male. Ci vuole tempo e pazienza: faccio fisioterapia due volte al giorno».

«Non so quando potrò rimettermi in piedi, manco gli ortopedici lo sanno. Devo operarmi ancora per togliere la placca alla clavicola – continua -. Sento responsabilità verso i musicisti che avevo convocato per tutto il 2024. Mi spiace, ma grazie al cielo sono professionisti in gamba che troveranno da fare».

«Dentro di me è in atto la gestazione di qualcosa di forte e importante — conclude, con un po’ di ottimismo —. Sto prendendo appunti senza fermare nulla, lascio tutto aperto».

