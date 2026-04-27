Non ha certo bisogno di presentazioni un nome come Johnny Depp. La star, che ha dato vita a personaggi memorabili come Jack Sparrow nella saga de “Pirati dei Caraibi” e intessuto collaborazioni decennali con maestri del calibro di Tim Burton, ha subìto negli ultimi anni della sua carriera - come ampiamente riportato dai giornali e sui social media - una brusca battuta d’arresto, dovuta prevalentemente alle controversie legali con l’ex moglie Amber Heard.

A caso concluso, deciso in breve tempo a riprendere gli appuntamenti sul set, siamo tornati ad ammirarlo in “Jeanne du Barry” di Maïwenn e in un inaspettato ritorno dietro la cinepresa con il biopic “Modì: Tre giorni sulle ali della follia”. Instancabile come agli esordi, Depp è ora pronto ad apparire in “Ebenezer: A Christmas Carol”: atteso ritorno del regista Ti West, che promette ancora una volta di regalarci un’interpretazione a dir poco indimenticabile.

Pronto a debuttare nei cinema americani il 13 novembre, il film tratto dal racconto “Canto di Natale” di Charles Dickens vedrà l’attore indossare i panni di Ebenezer Scrooge, protagonista di un’opera che, dalla sua uscita nel 1843, può vantare - tra film muti, lungometraggi e cortometraggi animati - oltre quattrocento adattamenti. La storia narra di Scrooge, un uomo avaro e poco avvezzo alla socialità che finirà per confrontarsi con i fantasmi del passato, del presente e del futuro, riflettendo sul peso delle proprie azioni e sulla condotta da seguire per salvare la propria anima. Dalle prime foto scattate durante le riprese e riportate dal Daily Mail, scopriamo un Depp dall’aspetto ingrigito, burbero e arcigno, al punto da risultare quasi irriconoscibile a una prima occhiata. Al suo fianco, nel cast, troveremo anche Ian McKellen, Rupert Grint, Sam Claflin, Daisy Ridley e Tramell Tillman.

Tornato in occasione del CinemaCon di Las Vegas per la presentazione ufficiale del film, Depp ha svelato la sua ossessione per il racconto di Dickens fin dall’infanzia. Felice del privilegio di far parte di un progetto tanto entusiasmante, ha affermato: «È una storia che mi ha ossessionato fin da bambino. Quando Ti West mi ha contattato, il mio primo pensiero è stato: non c'è nessuno che possa farlo bene come Alastair Sim negli anni '30 o giù di lì. È un'interpretazione magica. Ma poi ho pensato: non è un motivo per non provarci... Penso che Ti abbia fatto davvero qualcosa di molto speciale».

Ad aver ulteriormente incuriosito i fan sono state le rivelazioni di Sir Ian McKellen sulla collaborazione instaurata con Depp nel corso delle riprese. Descrivendo un clima di lavoro sano e produttivo, ha affermato sul conto del collega: «Mi sono innamorato di lui. È in splendida forma. Effervescente, divertente, irriverente, serio, tutto allo stesso tempo. È stato quasi un innamoramento collettivo. È molto disponibile con gli altri attori. C'era una sensazione meravigliosa sul set». In attesa di vederlo interpretare Jacob Marley, lo spirito del passato, ha concluso sulla sua partecipazione al progetto: «Sono solo sei giorni di riprese, ma ne è valsa assolutamente la pena. Interpreto un fantasma!».

Tra i prossimi impegni che lo attendono, Depp comparirà anche in un nuovo horror prodotto da Netflix. Ambientato in Inghilterra e programmato per l’autunno, il titolo è ancora per la maggior parte avvolto nel mistero, dopo l’inizio delle riprese avvenute in totale segretezza a Maidstone, nel Kent. Tra le poche informazioni disponibili è emersa la soffiata di un dipendente del pub Greek Taverna Artemis - location utilizzata per le riprese - che avrebbe rivelato: «Sta girando un nuovo film horror che sarà disponibile su Netflix a ottobre, ma per ora è tutto quello che ci è stato detto».

Un’altra produzione che decreterebbe il pieno ritorno di Depp nel mercato mainstream è “Daydrinker”: ultimo progetto del regista Mark Webb, con il contributo nel cast anche di Penelope Cruz e Madelyn Cline. In questo thriller scopriremo la storia di un barista in lutto che finirà coinvolto in una pericolosa rete criminale dopo l’incontro sospetto con un cliente su uno yacht.

Ovviamente, non ci si può dimenticare del possibile ritorno della star nella serie de “Pirati dei Caraibi”. Giunto al suo sesto capitolo, il franchise prodotto da Jerry Bruckheimer prevede di rinnovarsi completamente con il prossimo episodio, il cui sviluppo è ancora tenuto sotto segretezza. In un’intervista a The Direct, durante i Producers Guild Awards, Bruckheimer ha comunque voluto rassicurare gli animi sul conto di Depp, affermando: «No, no, no. Johnny... se dipendesse da me, lui ci sarebbe». Converrà pertanto aspettare ancora prima di scoprire se l’attore tornerà ad interpretare l’iconico personaggio, magari con un breve cameo o, nel migliore dei casi, con un ruolo di assoluta centralità.

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