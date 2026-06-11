Quando la coppia comica scoppia. Tour sardo per i PanPers che porteranno il nuovo spettacolo "Terapia di coppia" il 12 gennaio al Teatro Massimo di Cagliari e il 13 gennaio al Teatro Comunale di Sassari. La doppia data è inserita nella rassegna Frequenze promossa da ARC Suoni Diversi con Shining Production e Roble Factory.

Dopo tanti anni qualche screzio è sempre inevitabile. La più̀ piccola questione può̀ esplodere in un caso di stato. È naturale, è umano, basta non mollare. Succede a tutti, anche ai PanPers, al secolo Andrea Pisani e Luca Peracino, che, dopo 20 anni a condividere gioie, dolori, amicizie, nemicizie, stanze di hotel e parcheggi dell’autogrill, dentifrici, spazzolini, splendide donne, saldi delle fatture delle suddette, sogni, speranze e persino il profilo Instagram, hanno forse bisogno di un aiuto per salvare questa coppia decennale prima che si sgretoli.

Serve il consulto di qualcuno esperto che sappia ascoltare e che sia in grado di analizzare gli aspetti che rendono unico ogni essere umano in modo che possano convivere in armonia con quelli di un altro. Qualcuno capace di unire differenze, contrapposizioni e contraddizioni di due persone in modo che tornino ad essere una solida e unica realtà̀.

“Anche perché́ diciamocelo, gli opposti si attraggono ma qualche volta si stanno pure sulle palle.” Riusciranno i nostri eroi a portare a termine illesi questo viaggio nel complesso dualismo dell’animo umano e a trovare la figura perfetta per salvare la coppia?

Lo spettacolo si inserisce nel percorso di Frequenze, progetto culturale che unisce psicologia, divulgazione scientifica, prosa, comicità e musica con l’obiettivo di costruire un polo culturale innovativo in Sardegna, capace di connettere comunità, linguaggi e identità diverse in un’unica rete regionale.

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