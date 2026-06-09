verso i live
09 giugno 2026 alle 17:51aggiornato il 09 giugno 2026 alle 17:54
Vasco Rossi è a Olbia: l’arrivo al Costa Smeralda, venerdì e sabato il concerto eventoSui social il post dello scalo: «Il Komandante è atterrato, la città è ufficialmente pronta»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dita in segno di vittoria, cappellino e immancabili occhiali da sole: Vasco Rossi è arrivato a Olbia.
A comunicarlo sui social, immortalato sulla scaletta dell'aereo, l'aeroporto Costa Smeralda.
«Eh già, sembrava la fine del mondo, ma il Komandante è atterrato qua! Olbia è ufficialmente pronta. Benvenuto Vasco, ci vediamo il 12 e 13 giugno», si legge sulla pagina Facebook dell'aeroporto di Olbia, in cui è atterrato sulle piste dell'aviazione generale.
© Riproduzione riservata