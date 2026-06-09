Dita in segno di vittoria, cappellino e immancabili occhiali da sole: Vasco Rossi è arrivato a Olbia.

A comunicarlo sui social, immortalato sulla scaletta dell'aereo, l'aeroporto Costa Smeralda.

«Eh già, sembrava la fine del mondo, ma il Komandante è atterrato qua! Olbia è ufficialmente pronta. Benvenuto Vasco, ci vediamo il 12 e 13 giugno», si legge sulla pagina Facebook dell'aeroporto di Olbia, in cui è atterrato sulle piste dell'aviazione generale.

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