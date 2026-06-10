Non solo Vasco. In Gallura un fine settimana all’insegna della musica e della comicità animerà Straula, frazione di San Teodoro, nelle serate del 13 e 14 giugno. Gli appuntamenti, inseriti nel calendario della festa patronale del borgo e tutti a ingresso gratuito, prenderanno il via alle ore 22 e porteranno sul palco artisti capaci di coinvolgere pubblici eterogenei. Ad aprire il programma, venerdì 13 giugno, sarà il comico Giovanni Cacioppo, volto amatissimo della televisione e del cabaret italiano. Con il suo stile inconfondibile, fatto di tempi lenti, ironia surreale e battute taglienti, Cacioppo proporrà il meglio del suo repertorio, costruito negli anni tra monologhi irresistibili e personaggi diventati ormai parte dell’immaginario collettivo.

Alle 23 la scena passerà alla musica con gli On the Road Band, formazione guidata da Luca Tilocca e considerata una delle poche realtà sarde dedicate al country. La band porterà a Straula un concerto dal ritmo coinvolgente e dalle sonorità autentiche, con brani originali capaci di trasformare la piazza in una grande festa in stile americano. Sabato 14 giugno, sempre alle 22, spazio invece al grande rock internazionale con i Creedence Clearwater “Revived”, band che da quasi trent’anni tiene viva l’eredità musicale dei leggendari Creedence Clearwater Revival. L

o spettacolo è particolarmente atteso dagli appassionati del rock classico e delle atmosfere “on the road” che hanno segnato gli anni Sessanta e Settanta. Il gruppo nasce sotto la guida del virtuoso chitarrista Johnny “Guitar” Williamson, artista che nel corso della sua carriera ha collaborato con nomi storici della musica mondiale come Spencer Davis, Steve Cropper, Blues Brothers e Animals. Ancora oggi la formazione continua a portare sui palchi internazionali i suoni che resero celebri i CCR, storica band fondata dai fratelli John e Tom Fogerty all’epoca di Woodstock. L’attuale line-up vede Johnny “Guitar” Williamson alla chitarra solista e voce, Wally Day alla batteria e voce, Chris Allen al basso e voce e Bernard Southern voce solista e chitarra. Le due serate sono organizzate dalla R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu nell’ambito della festa patronale di Straula.

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