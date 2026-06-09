Un nuovo appuntamento tra storia, musica e cultura, in un altro dei luoghi più significativi della Città del Sole. Mercoledì farà ritorno la rassegna "Kar El - La Città di Dio" che, ancora una volta sotto l'egida di Casa di Suoni e Racconti e BlessedScape, condurrà i partecipanti alla Chiesa di san Simone di Sa Illetta, lungo la statale 195 tra visita guidata, narrazione ambientale e musica dal vivo.

Con incontro alle 18:30 nel piazzale della chiesetta lacustre, si partirà subito con il tour culturale del ciclo di "A Bellu a Bellu", in un viaggio sulle tracce della perduta capitale giudicale di Santa Igia. Organizzato in collaborazione con l'associazione Sardegna l'Isola che Vorrei, a far da guida sarà ancora una volta il ricercatore storico Maurizio Pretta.

Al termine si farà ritorno alla Chiesa, per procedere alle 19:30 con lo storytelling di "Le periferie del mare", in un ulteriore approfondimento sull'antica città scomparsa e sul territorio che la circondava, vedendo Pretta in compagnia dell'autrice e studiosa Rossana Copez. Seguirà infine il concerto narrativo intitolato "Il mare minore - Se l'Isola è l'Orizzonte", nuova produzione targata Casa di Suoni e Racconti eseguita dal fondatore Andrea Congia (chitarra e sintetizzatore) in coppia con Anastasiya Bogach, sul palco con canti, danze e giocattoli sonori.

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