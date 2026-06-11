Prende il via oggi il calendario di “Arzachena Eventi 2026”, il programma estivo promosso dall’Amministrazione comunale che accompagnerà residenti e turisti da giugno a settembre con appuntamenti dedicati a musica, cultura, spettacolo, sport, tradizioni ed enogastronomia.

Il cartellone coinvolgerà il centro urbano e le località di Cannigione, Porto Cervo, Liscia di Vacca e Baja Sardinia, offrendo un calendario ricco e variegato per tutte le età. L’apertura ufficiale è affidata ad “Arzachena Experience”, il trekking urbano che debutta oggi alle 18.30 con partenza dal Museo MiMu di via Marconi. L’iniziativa, in programma ogni giovedì per tutta l’estate, propone visite guidate nel centro storico alla scoperta di curiosità, aneddoti e testimonianze del passato locale. Da luglio prenderà il via anche “Cannigione Experience”, prevista ogni martedì.

Tra gli eventi più attesi spicca il concerto del rapper Salmo, in programma il 25 luglio per inaugurare il nuovo Lebonski Park. Spazio anche alla rassegna “MOME – Sardegna in Vetrina”, che dal 9 luglio proporrà quattro appuntamenti dedicati alla promozione delle eccellenze dell’isola.

Grande attenzione sarà riservata alle tradizioni popolari. Il 21 luglio si terrà la Sagra della zuppa gallurese, mentre il 1° agosto la Notte Sarda sarà accompagnata dalla tradizionale Sagra degli gnocchi galluresi. In calendario anche il Festival Internazionale del Folclore il 13 agosto e il Festival delle Fisarmoniche il 17 agosto.

La cultura troverà spazio anche nei siti archeologici. Al Nuraghe Albucciu andranno in scena gli spettacoli teatrali Viaggio in Sardegna e Alice non canta De André. Confermate inoltre le tappe di manifestazioni di rilievo internazionale come Time in Jazz il 10 agosto e Isole che Parlano il 5 settembre.

A chiudere la stagione saranno la dodicesima edizione di Estate in Fiore, dal 10 al 13 settembre, dedicata al tema dell’outdoor, e i festeggiamenti dei Santi Patroni dal 17 al 20 settembre. Per l’occasione saliranno sul palco Francesco Renga e Francesco Gabbani, protagonisti di due concerti gratuiti che si preannunciano tra gli appuntamenti più partecipati dell’estate arzachenese.

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