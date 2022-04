Si fa sempre più “splatter” il processo che vede coinvolti Johnny Depp e l’ormai ex moglie e collega attrice Amber Heard.

In tribunale a Fairfax, in Virginia, dove lui ha trascinato lei in una causa da 50 milioni di dollari per diffamazione, è arrivata la storia del dito mozzato della star di Hollywood. Una vicenda che risale al 7 marzo 2015, quando Depp e Heard vivevano in una casa su un'isola in Australia durante le riprese del quinto film della saga dei "Pirati dei Caraibi".

In un nuovo giorno di dibattimento, al banco dei testimoni si è seduto Ben King, il gestore dell’abitazione teatro di una delle più violente liti tra Depp e Heard.

Quando è arrivato sul posto, ha detto, la casa era in condizioni disastrose, con danni stimati sull'ordine dei 50mila dollari: mobili danneggiati, una scala di marmo sbrecciata, un tavolo da ping pong crollato e molti vetri rotti sul pavimento. "Nulla era intatto", Heard "singhiozzava istericamente". Secondo Depp, lei gli aveva tirato addosso una bottiglia di vodka provocandogli la perdita della punta di un dito. Secondo Heard, lui si era fatto male da solo sbattendo un telefono contro una parete.

Mentre il medico personale di Depp, David Kipper, "rovistava nella spazzatura" in cucina, King ha trovato il pezzetto di carne mozzato avvolto in un asciugamano di carta intriso di sangue vicino a un mobile bar e lo ha messo in una busta di plastica per portarlo in ospedale.

"Onestamente non ho sentito il dolore all'inizio – ha raccontato Depp -. Quello che ho sentito era calore e mi sentivo come se qualcosa mi stesse gocciolando lungo la mano. Poi ho guardato in basso e mi sono reso conto che la punta del mio dito era stata mozzata, e stavo guardando direttamente le mie ossa che sporgevano e la parte carnosa dell'interno del tuo dito".

Depp ha citato in giudizio Heard nel marzo 2019: lei, è la sua versione, lo ha diffamato descrivendosi come vittima di violenza domestica in un editoriale del Washington Post. L’articolo, in cui in realtà l’attore non veniva mai citato, avrebbe pesantemente danneggiato la sua carriera visto che, ricostruisce lui, dopo soli due giorni ha scoperto di essere stato fatto fuori dalla saga di Pirati dei Caraibi. Ma non solo: l’attore sostiene di essere lui la vittima di abusi fisici e verbali da parte di Amber Heard.

