Nuovo capitolo della battaglia legale fra Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard.

Oggi, come la stessa attrice racconta dai social, i due si ritroveranno in Virginia per il processo che questa volta vede Johnny Depp come accusatore.

“Speriamo che quando questo caso si concluderà, io possa voltare pagina e anche Johnny - scrive l'attrice su Instagram - Ho sempre conservato amore per Johnny e mi provoca grande dolore dover vivere i dettagli della nostra vita passata di fronte alla giuria”.

Amber Heard spiega anche di essere stata citata in giudizio “per un editoriale che ho scritto sul Washington Post, in cui raccontavo la mia esperienza di violenza e abusi domestici. Non l’ho mai nominato, piuttosto ho scritto del prezzo che le donne pagano per parlare contro gli uomini al potere. Continuo a pagare quel prezzo, ma spero che quando questo caso si concluderà, potrò andare avanti e anche Johnny”.

Amber Heard deve al momento difendersi dall’accusa di diffamazione, con un danno stimato da Depp in 50 milioni di dollari: secondo l’attore la famosa lettera pubblicata dal Washington Post nel 2018 in cui Amber rivelava di aver subito abusi sessuali era riferita a lui, benché non fosse presente il suo nome, e che questo ha causato pesanti ripercussioni sulla sua carriera.

Di contro, Amber Heard ha fatto contro-ricorso e chiede 100 milioni di dollari all’ex marito.

L’intero procedimento legale, in aula a partire da oggi nella contea di Fairfax, in Virginia, verrà trasmesso in tv e streaming da un emittente che si occupa proprio di documentari true crime e live coverage dalle aule dei tribunali.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata