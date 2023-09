Dopo le insistenti voci che vorrebbero nuovamente coinvolto Samuel L. Jackson fra le star selezionate, il prossimo titolo frutto del genio sregolato di Quentin Tarantino - fra i più noti e quotati cineasti del panorama contemporaneo per il citazionismo colto alle grandi opere del passato ed uno stile a dir poco inconfondibile - pare vedrà il grande ritorno di un altro pezzo da novanta, che manderà certamente i fan in visibilio.

L’insider Jeff Sneider, molto attivo quando si parla di indiscrezioni legate al mondo del cinema, avrebbe infatti condiviso il rumor - ancora privo di conferme o smentite - secondo cui anche John Travolta prenderà parte nel prossimo “The Movie Critic”. In base alle sue dichiarazioni apprendiamo che il cast completo del film sarebbe già stato selezionato, ma sono state sospese le notizie ufficiali per via dello sciopero di attori e sceneggiatori ancora in corso.

Un altro rumor non meno interessante indicherebbe la scelta per il protagonista di Paul Walter Hauser, attore e comico statunitense anche visto nella serie televisiva Netflix “Cobra Kai”. In quella che - stando invece alle dichiarazioni ufficiali dello stesso Tarantino - si tratterà dell’ultima esperienza sul set per il director, scopriremo molto probabilmente un efficace equilibrio tra molti dei volti già apprezzati in passato nelle sue pellicole ed altri chiamati a compiere sul set un’esperienza del tutto inedita. Si è vociferato addirittura di Bruce Willis coinvolto in un piccolo cameo, pur considerando i problemi di salute riscontrati di recente.

Il personaggio che andrebbe a ricoprire Paul Walter Hauser è quello del critico cinematografico Jim Sheldon, recensore per il giornale porno The Popstar Pages. Descrivendolo come “Travis Bickle se fosse un critico cinematografico", Tarantino lo immagina come un tipo introverso a cui capita l’opportunità di scrivere per una rivista underground. Ambientato nel 1977, quasi dieci anni dopo gli eventi di “C’era una volta a Holywood”, le riprese del film erano inizialmente programmate per questo autunno, ma son slittate per via dello sciopero in corso e cominceranno non appena si giungerà al suo termine.

In attesa di nuovi sviluppi tornano alla mente le dichiarazioni del regista alla scorsa edizione del Festival di Cannes, che durante la masterclass alla Quinzaine 2023 ha fornito le prime, succose anticipazioni sul progetto. Tarantino afferma che il giornalista di recensioni è ispirato a un soggetto che seguiva personalmente da giovane, quando lavorava presso un rifornitore di distributori automatici. Sul suo profilo il regista ha anche affermato quanto segue:

«Penso fosse un ottimo critico. Scriveva in modo estremamente cinico. Le sue recensioni erano una specie di fusione di Howard Stern e Travis Bickle - il protagonista di Taxi Driver - se fosse stato un giornalista. Era veramente maleducato: scriveva come se avesse già 55 anni, anche se aveva 30 anni. È un tipo che ha vissuto davvero, ma non è stato mai famoso».

Diversamente dal resto del cast, Tarantino è andato in cerca di un interprete non troppo affermato per il protagonista, dichiarando esplicitamente: «Mi serve un attore americano sui 35 anni: grazie a questa parte diventerà una star». Con le riprese in alto mare e le incessanti proteste della categoria è difficile far previsioni su un’ ipotetica data di uscita, ma volendo rimanere ottimisti c’è speranza per un suo debutto entro il 2025. Attendiamo speranzosi i prossimi sviluppi.

