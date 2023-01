L’attore americano Jeremy Renner, il celebre “Occhio di falco” della saga Avengers, torna sui social e aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute con un post su Twitter.

L’1 gennaio 2023 è stato investito da un “gatto delle nevi” fuori dalla sua abitazione nella zona del Lago Tahoe (Sierra Nevada, Usa), rischiando di morire. L’incidente è avvenuto mentre provava ad aiutare alcuni parenti rimasti bloccati con l’automobile a causa del maltempo. Da subito la sua situazione è apparsa critica: ha subito una serie di interventi chirurgici e ha rischiato di perdere una gamba. Ma dopo oltre due settimane in ospedale - in terapia intensiva - cinque giorni fa è tornato a casa, nonostante il recupero psicofisico sia ancora lontano

Nella foto twittata si mostra di spalle, sul suo letto, durante una sessione di fisioterapia. «Voglio ringraziare tutti quanti per i messaggi e la premura. Tanto amore e apprezzamento per tutti voi. Queste 30 ossa rotte si ripareranno e diventeranno più forti, proprio come succede con l’amore e i legami con la famiglia». L’ottimismo dei suoi supporters è alle stelle anche se una fonte a lui vicina avrebbe confessato alla stampa che ci vorranno almeno due anni prima che possa tornare a vivere una vita “normale”.

«Gli allenamenti mattutini, i propositi – scrive ancora Renner – sono cambiati del tutto in questo particolare nuovo anno, nato da una tragedia per tutta la mia famiglia e rapidamente trasformatosi in amore».

