Jennifer Lopez regina di Capri.

JLo, che da poco è convolata a nozze con Ben Affleck, è sbarcata da qualche giorno nell’isola campana per uno speciale concerto privato che si terrà questa sera, nel corso di una serata di beneficenza per Unicef organizzata dal multibrand del lusso

LuisaViaRoma di Firenze. E ovviamente non è passata inosservata.

La super star è approdata sull'isola in gran segreto l’altro ieri, per poi essere scortata da uno stuolo di guardie del corpo e collaboratori a bordo di uno yacht ormeggiato a

largo di Marina Grande.

Ma non ha ovviamente rinunciato, in attesa di esibirsi, a godersi le bellezze locali, dal mare alle passeggiate per il borgo.

E, naturalmente, si è fatta prendere per la gola, con l’immancabile pizza. Per lei i cuochi locali ne hanno sfornata una a forma di cuore.

Per l’evento benefico esclusivo che la vedrà protagonista i prezzi per un tavolo sono arrivati alle stelle: si va da un minimo di 10mila a un massimo di 250mila euro.

E a Capri in queste ore non c’è solo JLo a farsi dare la caccia dai paparazzi: sono stati avvistati infatti anche Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx.

