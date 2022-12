«Quanto peso sei disposta a perdere per ottenere la parte?».

La domanda, ricorrente sui set, non ha risparmiato neanche l’attrice Jennifer Lawrence, che ha rivelato – nella serie “Actors on Actors” del magazine d’intrattenimento Variety – tutta la pressione che ha dovuto subire per interpretare il personaggio che l’ha consacrata nel panorama cinematografico mondiale: Katniss Everdeen.

Ai tempi della saga “Hunger Games” la ragazza, che oggi ha 32 anni, era poco più che ventenne. «Era il 2012. La parte nel film è stata una responsabilità straordinaria, sapevo che il pubblico era principalmente di bambini. Ricordo che all’inizio la discussione principale fu su quanto peso fossi intenzionata a perdere. Oltre al fatto di essere giovane, ancora in crescita e non in grado di mettermi a dieta, non volevo che le ragazzine, vestendosi da Katniss, potessero sentirsi a disagio a causa del peso».

Durante i quattro film della serie, come si legge su Vanity Fair, Lawrence ha spesso parlato delle conversazioni dannose intorno al suo corpo per il ruolo da lei interpretato. «Non farò mai la fame per la parte. Avevo una cosa ben chiara durante l'allenamento, stavo cercando di avere un corpo forte e in forma, non malnutrito o magro».

Grazie alla sua interpretazione l’attrice è stata incoronata dalla critica come l'eroina d'azione con il maggior incasso di tutti i tempi. Nel 2012 invece è stata definita dalla rivista Rolling Stone come “la più talentuosa giovane attrice di tutta l'America”.

(Unioneonline/v.f.)

