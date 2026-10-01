Dopo tanta attesa arriva la nuova data. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale saranno in concerto il 16 ottobre alle 21 al Teatro Verdi di Sassari con “Per un’ora d’Amore 50th Celebration”, appuntamento inserito nel cartellone di JazzAlguer e organizzato dalla Bayou Club Events.

La serata, inizialmente prevista ad Alghero e rinviata due volte nel corso dell’estate a causa di un’indisposizione di Silvia Mezzanotte, viene dunque recuperata a Sassari, dove JazzAlguer supera per l’occasione i confini cittadini. Sul palco si incontreranno due protagonisti della storia dei Matia Bazar. Carlo Marrale, cofondatore del gruppo e autore di alcune delle pagine più celebri del suo repertorio, tra cui “Per un’ora d’amore”, “Vacanze romane” e “Ti sento”, e Silvia Mezzanotte, voce della band nella stagione culminata con la vittoria al Festival di Sanremo 2002 con “Messaggio d’amore”.

Il tour celebra i cinquant’anni di “Per un’ora d’amore”, pubblicata nel 1975 e diventata uno dei brani simbolo del pop italiano anche oltre i confini nazionali. Un concerto che intreccia memoria e nuove interpretazioni, ripercorrendo mezzo secolo di successi dei Matia Bazar. In scaletta brani come “Stasera che sera”, “Solo tu”, “Mister Mandarino”, “C’è tutto un mondo intorno”, “Che male fa”, “Ti sento”, “Dedicato a te” e “Brivido caldo”, fino a “Messaggio d’amore”, vincitore di Sanremo nel 2002, e “E dirsi ciao”, che conquistò il Festival nel 1978.

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