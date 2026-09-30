Un'immersione a fondo "semiseria" e dai tratti pop sul poema omerico più celebre degli ultimi tempi, tra letture e musica: dopo un'inattesa ondata di popolarità dovuta al grande schermo, le avventure di Ulisse vengono ora rivisitate a Su Tzirculu di Cagliari, con "The Odissea". Doppio appuntamento giovedì 1 e venerdì 2, alle 20 per entrambe le serate in via Molise 58, con il fumettista Riccardo Atzeni alle (ri)letture e le selezioni musicali a cura di Spettinè.

Definita dagli organizzatori una "lezioncina pop con colonna sonora", l'occasione intende essere un modo diverso di riscoprire una produzione omerica dai lati ancora inesplorati, spesso ignorati dai rigorosi percorsi scolastici. E sempre per voce di chi cura l'evento, non è necessario recarsi agli spettacoli con un vocabolario di greco: l'Odissea viene infatti mutata in una narrazione capace di parlare a tutti, sia a chi l'abbia studiata tra i banchi del liceo, chi l'abbia solo vista al cinema o chi, ancora, non abbia assolutamente idea di cosa si stia parlando.

Un'iniziativa che vede come voce del racconto Riccardo Atzeni (noto anche Rikatz), animatore, sceneggiatore e illustratore cagliaritano classe 1981, già collaboratore per Domani e Corriere della Sera e membro del collettivo isolano Studio Itte – di recente in libreria con l'esordio "Devo Andare Nello Spazio", per la nota Bao Publishing – affiancato sul palco da Spettinè (o Dj Spettinava) alla consolle, alias artistico di Claudia Cuncu con cui propone normalmente selezioni dal gusto afro-beat, elettronico, tropical house, acido, trap e tribale, ma per l'occasione in scena con un set inedito, concepito appositamente per accompagnare i diversi momenti delle letture. La scelta del doppio spettacolo è stata fatta per venire incontro alla richiesta del pubblico, dopo aver registrato una prima serata completamente esaurita.

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