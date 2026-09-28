Tredici anni senza vedere sua figlia. Heather Parisi rompe il silenzio sul rapporto con Jacqueline Luna Di Giacomo e, ospite di “Verissimo”, racconta una distanza familiare che dura da più di un decennio. «Ammetto di aver detto in passato delle bugie bianche, di aver glissato a qualche domanda», racconta l’ex ballerina, 66 anni. Una scelta che, spiega, aveva un motivo preciso: «L'ho fatto per proteggere la mia bimba». Poi la rivelazione sulla durata della lontananza: «Sono 13 anni che non ci vediamo». Sul motivo della rottura, bocche cucite.

Jacqueline, nata nel 2000 dalla relazione con l'ortopedico Giovanni Di Giacomo, oggi ha 26 anni ed è diventata mamma di Enea, avuto dal compagno Ultimo. Un nipote che Heather Parisi non ha ancora conosciuto. La showgirl ha infatti raccontato di essere rimasta distante anche da questa parte della vita della figlia. «La gente non sa di cosa parla. La verità la sappiamo io e lei. Bisogna lasciare che ci parliamo io e lei e che ci chiariamo quando sarà il momento giusto», dice. E ripensa al legame che aveva con Jacqueline quando era bambina: «Avevamo un rapporto straordinario, speciale e sono sicura che un giorno ci chiariremo».

Parisi è madre anche di Rebecca, nata nel 1994 dal matrimonio con Giorgio Manenti, e dei gemelli Elizabeth e Dylan, avuti nel 2010 dal marito Umberto Maria Anzolin. Dal 2011 vive a Hong Kong con il marito e i due gemelli, mentre il legame con Jacqueline è rimasto sospeso per 13 anni: «Le persone che mi seguono sono poco pazienti in fatto di polemiche e pettegolezzi, in generale i fan non sanno veramente quella che è la nostra storia, per questo dovrebbero fare un passo indietro e dire meno cattiverie. Dovrebbero aspettare che lei e io ci chiariamo e parliamo».

(Unioneonline/D)

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