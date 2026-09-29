La tradizione millenaria del canto sardo si incontra con le più alte espressioni della coralità polifonica e internazionale.

Tutto è pronto per la IX edizione della rassegna corale "Voci del Giudicato d’Arborea", organizzata dall’associazione culturale “Eleonora d’Arborea” di Oristano guidata dalla presidente Rimedia Sanna insieme all'intero direttivo e ai coristi.

Quest’anno la manifestazione godrà di una cornice d'eccezione: la rassegna sarà infatti ospitata nella suggestiva cattedrale di Santa Maria Assunta venerdì 2 ottobre alle 19. La direzione artistica dell'evento è affidata al maestro Antonello Manca. La serata offrirà al pubblico un viaggio emozionante attraverso le diverse sfumature della musica vocale, grazie a quattro realtà di straordinario spessore artistico. Ci saranno i Tenores de Neoneli, autentico pilastro del patrimonio immateriale della Sardegna, il gruppo ha portato il canto a tenore in tutto il mondo, calcando i palcoscenici di Europa, Americhe e Oceania. Noto per la sua capacità di dialogare con la modernità – vantando collaborazioni con artisti del calibro di Elio e le Storie Tese, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni, Ligabue e Angelo Branduardi – porterà in scena la forza identitaria di opere e progetti di successo.

Si esibirà poi il polifonico etnico Eleonora d'Arborea di Oristano. Fondato nel 2015 e diretto dal maestro Antonello Manca, il coro padroneggia una peculiare intonazione a 432 Hz che ne valorizza la resa armonica. Insignito di prestigiosi riconoscimenti, il coro vanta anche un'importante proiezione internazionale, suggellata dai concerti londinesi del 2017. Salirà poi sul palco il coro "Sos Cantores de sa Turre" di Orosei. Nato nel 2009 e guidato dal 2023 dal maestro Sandro Pisanu, il gruppo unisce canti sacri e profani della tradizione oroseina. Si esibirà infine il coro "Della Virgola" di Pescara, fondato nel 2003 e diretto dal maestro Pasquale Veleno. Il coro vanta un percorso d'eccellenza che unisce la polifonia a cappella a grandi produzioni sinfonico-corali. Vincitore di primi premi assoluti in concorsi di rilievo nazionale e protagonista in importanti festival in Italia, Scozia, Spagna e Polonia, collabora stabilmente con prestigiose orchestre. Come promettono gli organizzatori, sarà un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica, della cultura e delle radici storiche dell’isola, capace di unire la spiritualità del luogo che lo ospita alla forza evocativa delle voci.

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