Nel nome il programma: “Tra Sinfonie e Romanesche: Splendori del Seicento Italiano” è il concerto in programma domenica 4 ottobre alle 19 nella Chiesa di San Giacomo a Sassari . Protagonista l’Ensemble Baroque Lumina di Firenze.

Lumina è formato da tre interpreti di rilievo internazionale: Luigi Cozzolino al violino, Andrea Benucci alla tiorba e al mandolino, e Giacomo Benedetti al clavicembalo e alla concertazione.

Il programma si aprirà con la Sinfonia di Cristofano Malvezzi dagli Intermedi della “Pellegrina” (Firenze, 1589), per proseguire con Andrea Falconieri e Dario Castello. Sarà approfondita inoltre l'emancipazione del solista con le variazioni di Girolamo Frescobaldi e Biagio Marini. Tra i brani figura anche la contemporanea “Romanesca” per violino solo, composta nel 2010 da Luigi Cozzolino.

Gran finale con la Folia per cembalo di Alessandro Scarlatti e la Sinfonia in Re maggiore di Alessandro Stradella (da un autografo della Biblioteca Estense), che sintetizzano la teatralità e la fantasia del Barocco italiano.

Un itinerario musicale di rara eleganza, inserito nel calendario del festival internazionale di musica antica “Note senza Tempo”, organizzato dall'associazione Dolci Accenti.

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