Ariete: Oggi aprirete porte sconosciute. Un invito cambierà il vostro ritmo: seguite l’istinto, ma con misura...

Toro: In questa giornata raccogliete una serie di segnali utili. Una scelta pratica porterà serenità e nuovi margini.

Gemelli: Oggi sorprendete i vostri amici con alcune idee brillanti: una conversazione apre strade tutte da esplorare.

Cancro: Avete bisogno di ritrovare il vostro centro. Un gesto affettuoso dissolve vecchie tensioni e vi rincuora.

Leone: Siete capaci di attirare attenzione con grande naturalezza: usate il vostro carisma per creare nuove sinergie.

Vergine: Mettete il giusto ordine solamente dove serve: un dettaglio in fase di risoluzione libererà energie preziose.

Bilancia: Troverete presto l’intesa giusta con un vostro cliente: oggi una mediazione aprirà la strada a un accordo.

Scorpione: D’ora in poi dovrete essere bravi a leggere tra le righe: un’intuizione vi eviterà un passo falso importante.

Sagittario: Guardate sempre più lontano: un’occasione del tutto inattesa merita coraggio e spirito d’iniziativa.

Capricorno: Avanzate nel vostro cammino con lodevole costanza: la determinazione aprirà una porta rimasta chiusa.

Acquario: Un’idea originale conquisterà anche chi sembrava distante. Rompete gli schemi, non ve ne pentirete!

Pesci: Oggi seguite senza timori la vostra ispirazione: la sensibilità vi condurrà verso una scelta felice.

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