Una vita tra note e ricordi: Tony De Rosas ospite di NaramiL’appuntamento è per domani, martedì 29 settembre, alle 19.30
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All’Archivio Mario Cervo torna il format Narami, ideato dalla speaker radiofonica Rita Nurra. Lo fa con un ospite, Tony De Rosas, che, attraverso la musica e una lunga carriera, ha saputo anche incarnare l’olbiesità e le sue tradizioni.
Dall’iconica “S’indattaraiu” al beat degli anni sessanta, dalle serate glamour della Costa Smeralda fino al locale Tony’s bar, l'evento correrà sui ricordi e sulle note. L’appuntamento è per domani, martedì 29 settembre, alle 19.30.
Gli esordi al clarinetto con Enrico Marongiu e Toni Marino, i gruppi come i Pelati, i Colours e i Colors, poi il percorso da solista, la colonna sonora di “Sentieri”, gli anni del piano bar; nel dialogo con Rita Nurra saranno proprio le canzoni più amate a diventare il filo conduttore per ripercorrere episodi, incontri e ricordi di una vita dedicata alla musica.
Tra i brani scelti, “S’indattaraiu”, considerato dallo stesso De Rosas il suo brano più rappresentativo e diventato una sorta di inno alla città, “Malaika”, del 1968, “Badde lontana” dei Bertas, l’”Ave Maria” e il motivo corso “Un colpu a bi”.