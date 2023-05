Preoccupazione a Hollywood per Jamie Foxx.

L’attore di Django, cantante e produttore, tre settimane fa è stato ricoverato in ospedale per una non meglio precisata «complicazione medica».

Lo aveva annunciato la figlia: Foxx era ad Atlanta per le riprese del film Netflix “Back in Action”, interpretato anche da Cameron Diaz e Glenn Close e diretto da Seth Gordon. E qui avrebbe avuto un malore.

La famiglia mantiene uno strettissimo riserbo sulle condizioni di salute e si limita a lanciare un appello: «Pregate per lui». «Apprezzo tutto l'amore! Mi sento fortunato», ha scritto lui oggi, rompendo il silenzio sui social.

Al secolo Eric Marlon Bishop, 55 anni, è diventato famoso per la sua interpretazione nel film biografico Ray del 2004, che gli è valsa l'Oscar. Tra gli altri celebri film Collateral, Jarhead, Miami Vice,The Kingdom, Annie - La felicità è contagiosa, The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro, Spider-Man: No Way Home e Day Shift - A caccia di vampiri.

Dal 2017 è conduttore e produttore esecutivo del game show della Fox Beat Shazam. A causa del malore, probabilmente nella prossima stagione non ci sarà.

