Marco Mazzoli, conduttore e leader della trasmissione radiofonica “Lo Zoo di 105” è il vincitore dell’edizione 2023 de L’Isola dei Famosi.

Il trionfo sugli altri naufraghi è arrivato dopo 10 puntate. La sua, stando ai dati, sarebbe stata una vittoria annunciata: amato e sostenuto dal pubblico ha infatti sbaragliato la concorrenza, arrivando dritto in finale. Al secondo posto si è classificato Luca Vetrone. Al terzo, invece, Andrea Lo Cicero.

Mazzoli, dopo l’avventura in Honduras, torna a casa con il montepremi da 100mila euro. «Ringrazio Celeste, il capo degli autori. Dedico questa vittoria a Paolo Noise, perché gliel'ho promesso, e agli ascoltatori dello Zoo di 105 e allo Z00 di 105 che è la cosa che amo di più al mondo dopo mia moglie e Chico Forti. Lui è in carcere ingiustamente da 24 anni e non ha ancora una data d'uscita. Grazie Chico, non vedo l’ora di tornare a trovarti», questo il commento del vincitore poco dopo la proclamazione.

(Unioneonline/v.f.)

