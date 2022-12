Ma che nomi in questo inverno di musica! Tenetevi pronti perché gennaio riserva sorprese che nessuno si aspettava. Alla vigilia dell’Epifania il 5, all’Opera Music Forum, il nuovo spazio dedicato ai concerti della Fiera di Cagliari, arriva niente meno che Rkomi, fresco fresco dall’esperienza di X Factor, dove ha portato i suoi cantanti I Santi Francesi dritti dritti alla vittoria.

Il resto sono sette dischi di platino, un tour estivo che ha registrato il sold out in quasi tutte le date e le collaborazioni di successo con artisti come Irama e Elodie . E tra l’altro con Irama, ha partecipato anche a Celebrity Hunted, la caccia all’uomo trasmessa da Amazon Prime.

Finite le feste, mangiato il panettone e salutati i parenti al Bflat di via del Pozzetto, sempre a Cagliari ecco un altro che non ha bisogno di presentazioni, ovvero l’eclettico, irriverente Marco Castoldi, in arte Morgan. L’artista si esibirà il 7 gennaio in un live esclusivo, un excursus della canzone d’autore italiana e internazionale allietando il pubblico con brani di De Andrè, Tenco, Battiato, Bindi e tanti altri senza tralasciare la musica classica, l’amato David Bowie e i suoi brani da solista e con i Bluvertigo.

Un po’ più a lungo bisognerà aspettare invece per ascoltare la bellissima voce di Francesca Michielin che approderà al Teatro Doglio il 4 marzo, dopo l’esperienza bomba della conduzione di X Factor. Dolce, delicata e bravissima la Michielin canterà brani vecchi e nuovi del suo repertorio.

