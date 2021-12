Continua il momento d'oro del cinema sardo, dopo le recenti vittorie a vari festival internazionali di Fabio Manuel Mulas con la sua pellicola Bandidos e Balentes.

Ora arriva il turno dell'affermato regista sassarese Alfredo Moreno, 46 anni, anch'egli già vincitore di numerosi riconoscimenti, nel genere che sinora ha maggiormente preferito e di cui è maestro: l'horror-thriller.

Il suo "Intruder", prossimo short film che girerà in Scozia, è stato premiato per la migliore sceneggiatura all'importante festival di Santa Barbara in California.

Tra i giurati, professionisti dell'industria cinematografica con crediti nei principali studi tra cui Universal, Warner Bros, Fox e Sony.

Il 22 gennaio proprio l'organizzazione e una di queste grandi case, oltre al riconoscimento, staccherà l'assegno per la realizzazione del film.

"La giuria mi ha invitato alla cerimonia finale.- commenta un raggiante Alfredo Moreno - Volerò in California ovviamente orgoglioso e felice del premio, che inoltre mi darà ulteriori certezze nella realizzazione del film, che girerò in ambienti magici che solo la Scozia sa offrire. Mi auguro quindi che la Pandemia allenti la sua morsa, per poter avviare il primo click. Posso già anticipare - conclude - il nome degli attori protagonisti, tutti professionisti sardi: Maurizio Pulina, Alessandro Pala e la giovane olbiese Freja Crobe".

Intruder tratta di "un portatore sano di follia", che però sarà scoperto in un finale emozionante, carico di tensioni e suspense.

