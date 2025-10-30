Nuovo appuntamento con la rassegna musicale “Il Filo Rosso” curata dall’Associazione Polifonica Santa Cecilia, sotto la direzione artistica di Alessio Manca. Sabato alle 19 alla Biblioteca francescana di Santa Maria di Betlem, a Sassari, è in programma al Concerto da Camera per fiati: Tre Legni tra classico e contemporaneo trio Kadosséne.

La formazione cameristica è composta da Pietro Nonnis al flauto, Pasquale Iriu al clarinetto e Sonia Vargiu al fagotto.

Il progetto accompagna il pubblico attraverso due mondi solo apparentemente lontani: da un lato i “Tre spunti popolari della Sardegna” di Gavino Medas - scritti nel 1954 e ispirati a melodie che appartengono alla memoria collettiva dell’Isola - dall’altro i raffinati equilibri classici dei “Trio opera 61” di François Devienne, compositore vissuto tra settecento e ottocento capace di coniugare eleganza e vitalità strumentale.

