Terzo appuntamento con la rassegna “Sabato in concerto” domani all'Auditorium di via Monte Grappa a Sassari. Alle 18 sarà di scena il Trio Ellipsis, formato da Alberto Cesaraccio all’oboe, Giovanna Virdis al fagotto e Matteo Taras al pianoforte. Il biglietto costa solo 2 euro.

Il programma sarà aperto da Amourette faunienne op. 73, del compositore austriaco Heinrich Molbe, pseudonimo di Heinrich von Bach, seguito dal Terzetto op. 22 dell’oboista e compositore francese Theodore Lalliet. Verrà poi eseguito L’Adige di Narcisse Bousquet per finire con il Trio per oboe, fagotto e pianoforte scritto da Francis Poulenc tra il 1924 e il 1926 ed eseguito per la prima volta a Parigi con lo stesso Poulenc al pianoforte, dedicato al compositore spagnolo Manuel de Falla.

“Sabato in concerto” è una rassegna nata nel 2019, studiata per consentire la partecipazione di un pubblico meno abituato a seguire eventi come “I concerti di primavera” che si tengono in orario serale in sala Sassu.

© Riproduzione riservata