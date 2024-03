Bossa Nova e Jazz sono un connubio perfetto. E se a questi si aggiunge il gusto italiano di Roberto Tola, la piacevolezza del brano è garantito. Da oggi è in distribuzione nelle piattaforme “Bossa Amor (Wave of love)” il singolo del compositore e chitarrista sassarese che vale come anticipazione del prossimo album.

Roberto Tola conferma il suo stile internazionale che gli ha permesso coi lavori precedenti di raccogliere premi e menzioni d'onore soprattutto negli Usa e di entrare nelle Top Ten delle radio anche di diversi Paesi europei e asiatici, con i brani e gli album Bein' Green, Colors e Under the Leo Sign.

Nel brano “Bossa Amor” suonano anche il pianista italoargentino Luciano De Rosa, il batterista Lucio Cheli, anch'egli italoargentino, e il bassista polacco Maciek Szczyciński.

