Fervono i preparativi per la 73esima edizione del Festival di Sanremo, in onda dal 7 all’11 febbraio.

L’attesa è tanta come dimostra il successo virale del selfie di Chiara Ferragni con Amadeus, Chiara Francini, Francesca Fagnani e Gianni Morandi. Manca solo Paola Egonu: «Ci sei mancata!», scrive Ferragni.

La regina del volley sarà sul palco giovedì 9 febbraio, Francini venerdì 10, Fagnani mercoledì 8 mentre Ferragni sarà protagonista con Amadeus e Gianni Morandi della prima serata di martedì 7 febbraio e della finale. La lista degli ospiti non è ancora chiusa ma ci saranno sicuramente i Black Eyed Peas, il trio californiano da 6 Grammy, 35 milioni di album e 120 milioni di singoli venduti, milioni di stream.

«Finalmente dopo tre anni Sanremo torna ad ospitare grandi nomi della musica internazionale. Arrivano da Los Angeles, da 25 anni realizzano hit note in tutto il mondo e mercoledì faranno ballare il pubblico in teatro e a casa», ha detto Ama. Nella stessa serata l'Ariston accoglierà Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi per la prima volta insieme nella storia del festival.

Già confermati Salmo, che si esibirà dalla nave Costa ormeggiata davanti a Sanremo, e Mahmood e Blanco, che apriranno il festival con Brividi, la canzone con cui hanno vinto l'edizione 2022.

Ci sarà anche un momento Ucraina: il presidente Volodymyr Zelensky sarà ospite, in videocollegamento, nella serata finale di sabato. Lo ha annunciato a sorpresa in diretta da Kiev Bruno Vespa.

