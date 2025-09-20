È Simone Spiga di San Vero Milis, 22 anni, il nuovo campione del programma “La ruota della fortuna”, condotto da Gerry Scotti e in onda ogni sera alle 20.35 su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Lo studente di Medicina a Cagliari, al quarto anno, nella puntata di venerdì sera, accompagnato dalla zia e dalla cugina incinta, tutte e due molto emozionate, ha vinto 34.500 mila euro, subentrando al concorrente precedente e aggiudicandosi il titolo di campione.

Nel gioco finale dedicato al tema “Regali”, Simone ha subito centrato la prima risposta aggiudicandosi 20mila euro euro, che poi sono stati sommati agli altri 14.500 vinti nelle fasi precedenti.

Simone Spiga con il conduttore ha più volte parlato del suo paese e del mare della sua Sardegna. Ora non rimane che attendere le prossime puntate. Il giovane di San Vero Milis, riuscito a conquistare sia il conduttore ma anche il pubblico presente in studio, continua quindi la sua avventura in televisione.

